Daniele Grassi freshfocus

Tutti concentrati ad Ambrì per l'importante partita casalinga di venerdì contro il Langnau, che in classifica è a soli due punti (con due partite in più) dal 10o posto occupato dai biancoblù.

Cereda sembra intenzionato a confermare i terzetti offensivi visti all'opera martedì, mentre in difesa è in dubbio Pezzullo, assente all'allenamento perché uscito malconcio dalla vittoria sull'Ajoie. Contro i Tigers capitan Grassi festeggerà le 400 partite con la maglia dell'HCAP: «Dovremo essere pronti dall'inizio. Sappiamo che loro sono in forma, sarà una partita combattuta».

Swisstxt