Out

Il Berna dovrà fare a meno di Colton Sceviour per circa sei settimane.

Il centro nordamericano si è infatti infortunato con il Team Canada durante la Coppa Spengler. Nella capitale hanno invece prolungato il proprio contratto due giocatori: Andri Henaurer sino al 2026, mentre Marco Maurer resterà in prestito dal Ginevra agli Orsi sino al termine dell’anno (e farà la stessa cosa in direzione opposta Julius Honka). -L’ex presidente della Federazione svizzera di hockey Werner Kohler è deceduto all’età di 78 anni. A capo della SIHF dal 1996 al 2003, il lucernese in precedenza era stato anche il numero 1 del Davos.

