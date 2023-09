Curva Sud Ti-Press

Il Lugano e l'Ambrì hanno comunicato che, a causa di un errore in fase di prenotazione, tutti i biglietti del settore posti in piedi ospiti sono stati annullati per motivi di sicurezza.

I tagliandi sono stati messi nuovamente in vendita sul sito dell'HCL. I rimborsi verranno effettuati a partire dalla prossima settimana.

