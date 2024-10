In questa stagione ha giocato tre partite KEY

attaccante Yannick Brüeschweiler al Visp, squadra di Swiss League, tramite licenza B.

L’Ambrì ha prestato a tempo indeterminato l’ Il club biancoblù si riserva il diritto di richiamare il giocatore in ogni momento in caso di bisogno. Il 25enne, che in questa stagione ha disputato tre partite con i biancoblù (mettendo a referto 1 assist), è a disposizione dei vallesani a partire da subito.

