Torna Granlund nel Lugano che affronterà venerdì il Berna in casa e sabato il Langnau in trasferta, due squadre che stanno vivendo un buon, se non ottimo, periodo di forma.

Gianinazzi sembra intenzionato a rinunciare a Koskinen, almeno contro gli Orsi, proponendo un rimescolamento nelle prime due linee d'attacco.

Il rientrante finlandese si è allenato con Marco Mueller e Ruotsalainen, mentre Joly è stato spostato in prima con Carr e capitan Thürkauf.

Nella sessione di giovedì mattina era assente Guerra alle prese con la schiena bloccata.

