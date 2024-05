Vancouver Canucks KEY

I Vancouver Canucks di Pius Suter sono a un passo dal tornare in finale della Western Conference di NHL a tredici anni dall'ultima volta.

Swisstxt

Grazie a un gol di JT Miller a 33» dal 60', la franchigia dell'attaccante elvetico si è imposta per 3-2 sugli Edmonton Oilers in gara-5, portando così sul 3-2 in proprio favore la serie tutta canadese. I New York Rangers sono invece diventati i primi finalisti a est. La franchigia della Grande Mela ha sconfitto in trasferta per 5-3 i Carolina Hurricanes, chiudendo così in gara-6 la serie sul 4-2.

