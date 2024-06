Predestinato

La prima scelta assoluta del draft NHL 2024 è stato Macklin Celebrini.

Swisstxt

Il centro canadese è stata chiamato dai San Jose Sharks che proveranno così a rilanciarsi dopo la deludente stagione passata (peggior squadra della lega). Autore di 64 punti (32 reti e 32 assist) in 38 partite con l’Università di Boston, il 18enne era dato da molti come chiamata ovvia visto l’enorme potenziale. In precedenza aveva fatto parte delle giovanili proprio degli stessi Sharks. Nessuno svizzero è stato selezionato al primo turno (ma ce ne sono altri sei previsti tra sabato e domenica notte).

Swisstxt