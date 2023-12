Dopo i Växjö Lakers, il Lukko Rauma KEY

Il Ginevra è in semifinale della Champions Hockey League.

Con il nuovo arrivato Olkinuora subito schierato tra i pali, i campioni svizzeri hanno perso 3-2 in Svezia con i Väexjöe Lakers, risultato che ha comunque permesso loro di passare il turno visto il successo per 4-1 nella sfida d’andata. Nel penultimo atto il Servette se la vedrà con i finlandesi del Lukko Rauma, i quali hanno estromesso il Pardubice. E' invece finito il cammino del Rapperswil, eliminato dai cechi del Viktovice. Vittoriosi 2-1 all’andata in casa, i Lakers sono stati sconfitti 5-1 dai cechi a Ostrava.

