Corban Knight Imago

E' bastato un mese al Berna per trovare il sostituto di Oscar Lindberg, che il 31 luglio aveva ottenuto la rescissione del contratto per tornarsene in Svezia.

Il club della capitale ha annunciato l'ingaggio di Corban Knight, proveniente dall'Avangard Omsk, con cui ha vissuto tre stagioni eccezionali, nelle quali ha conquistato la Gagarin Cup nel 2021 e si è affermato come top scorer tra gli attaccanti stranieri nel 2022 (48 punti). Ha firmato un contratto di un anno.

Swisstxt