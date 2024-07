Dauphin ai Laval Rocket Ti-Press

Lasciato libero dall'Ambrì, Laurent Dauphin ha firmato un contratto annuale con i canadesi del Laval Rocket, società con cui ha già giocato tra il 2019 e 2022.

L'ex attaccante biancoblù, che nella scorsa stagione ha totalizzato 44 partite, frutto di 16 gol e 22 assist, si appresta a far il suo ritorno in American Hockey League dopo appena una stagione in NL.

