Fine

Può dirsi già finita la stagione dei Devils.

Swisstxt

Nico Hischier (un gol e un assist) e compagni sono infatti stati battuti per 5-2 dai Maple Leafs e non possono più sperare di agguantare un posto nei playoff. La notizia farà però piacere a Patrick Fischer, che ai Mondiali potrà verosimilmente contare sui quattro elvetici di New Jersey. Chi invece ai playoff ci sarà sicuramente sono i Predators di Roman Josi. Alla compagine del Tennessee è infatti bastato il punto ottenuto nel ko 4-3 all’overtime con i Jets. Due assist per il difensore rossocrociato.

Swisstxt