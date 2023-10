Pius Suter (24) KEY

Primo successo sul ghiaccio per un rossocrociato ma ancora nessun punto svizzero in NHL.

Suter ha partecipato al successo a valanga di Vancouver per 8-1 su Edmonton (4 reti per Boeser). L’elvetico ha chiuso con un bilancio neutro ma ha vinto 10 dei 13 ingaggi.

Hanno invece dovuto masticare amaro Niederreiter e Fiala. El Nino e Winnipeg si sono arresi a Calgary per 5-3, mentre Los Angeles ha subito la legge di Colorado in casa per 5-2.

Protagonista della serata anche l’ex ZSC Lions Matthews, autore di una tripletta nella vittoria per 6-5 dopo i rigori di Toronto su Montréal.

Swisstxt