Fiala KEY

Kevin Fiala ha trovato nella notte le reti numero 5 e 6 in stagione, mettendo una firma pesante nel successo per 5-2 di Los Angeles contro Anaheim.

In gol pure Nino Niederreiter, anche lui alla sesta rete in questo campionato, che ha aperto le danze nel 3-0 di Winnipeg su Florida. Orfani di Nico Hischier e Timo Meier, a New Jersey non sono bastate le 26 parate di Akira Schmid per avere la meglio su Columbus, impostosi 2-1. Successi infine sia per Roman Josi (8-2 di Nashville su St.Louis) e Philipp Kurashev, che ha fornito l'assist per il 4-3 con cui Chicago ha battuto Toronto all'ot.

Swisstxt