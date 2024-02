Davanti a 70'000 spettatori KEY

328 spettatori del MetLife Stadium Nico Hischier ha trascinato i New Jersey Devils alla vittoria per 6-3 sui Philadelphia Flyers.

L'attaccante elvetico ha aperto l'incontro dopo 32», fornito l'assist a Smith del 3-1 e siglato il 5-2 nel terzo periodo, guadagnandosi la nomina di miglior giocatore nella prima delle due partite delle Stadium Series. Kurashev si è messo in mostra con due assist che poi sono risultati determinanti per il successo per 3-2 dei Chicago Blackhawks su Ottawa. Vittoria anche per i Jets di Niederreiter sui Vancouver Canucks di Suter (4-2).

