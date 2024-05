Euro Hockey Tour con il mortificante bilancio di zero vittorie.

Swisstxt

Alla Nazionale non resta che un ultimo tentativo per evitare di chiudere l’intera campagna stagionale dell’ L’11o ko in altrettanti impegni è giunto a Brno e contro la Finlandia, impostasi per 3-1. Malgrado le molte assenze di peso (Hischier, Kurashev, Thuerkauf, Haas e Siegenthaler, tutti a riposo), l’avvio rossocrociato è parso convincente, con i ferri colpiti da Moy e Senteler. Nei secondi 20' Puistola ha però bucato a due riprese l'esordiente Schmid, poi trafitto anche da Mattila. Troppo tardivo il punto finale di Richard.

Swisstxt