Lena-Marie Lutz Imago

La Svizzera ha nuovamente dovuto cedere il passo alla Svezia nella seconda delle tre sfide del Due Nazioni di Weinfelden.

Le rossocrociate guidate da Colin Muller questa volta sono state battute per 4-1, con il gol dell’ex Ladies Lugano Lena-Marie Lutz che è giunto in powerplay quando le ospiti erano già in vantaggio di quattro reti.

Swisstxt