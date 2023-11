Partita combattuta KEY

Il Due Nazioni di Weinfelden, torneo che mette Svizzera e Svezia di fronte per tre volte in tre giorni, è cominciato con una sconfitta per le rossocrociate, battute 4-2 dalle scandinave.

Le ragazze di Muller hanno risposto con Frey e Marti (in inferiorità numerica) ai due primi tentativi di allungo delle loro avversarie. Queste ultime hanno però conquistato la vittoria nei minuti finali grazie alle reti di Jungaker e Svensson.

Swisstxt