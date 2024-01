Crucci per Gianinazzi: a Davos è ancora emergenza in attacco Keystone

E' sempre in emergenza il reparto offensivo del Lugano, a cui non è bastata la pausa per la Coppa Spengler per recuperare alcuni degli infortunati.

Nell’allenamento odierno, coach Gianinazzi non ha potuto contare sui degenti di lunga data, mentre il dato per rientrante Ruotsalainen dovrà stare ancora ai box per il problema agli addominali. Per la sfida di martedì a Davos, il reparto offensivo sarà completato come nel finale di 2023 da LaLeggia. Assenti ma arruolabili Arcobello e Joly. Un reparto, quello offensivo, che aspetta anche Kempe, non ancora liberato dalla sua attuale squadra, il Lulea.

Swisstxt