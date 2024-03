Josi ha comunque firmato tre assist KEY

, ha messo a referto 3 assist, ma ha comunque chiuso con un bilancio di -3.

A punti da 18 partite consecutive, i Predators hanno visto la loro striscia positiva interrompersi in Arizona, dove sono stati battuti 8-4 dai Coyotes nonostante conducessero 2-0 dopo 5’11». Nelle file di Nashville Roman Josi, in pista 24’35» Bilancio neutro invece per Janis Moser, impiegato 19’47».

