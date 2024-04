ZSC Lions KEY

Il fattore casalingo si è rivelato ancora una volta determinate nella finale di NL.

Swisstxt

Lo Zurigo si è imposto 3-0 sul Losanna nella gara-5 disputata alla Swiss Life Arena, guadagnandosi così la possibilità di vincere il decimo titolo della sua storia già in gara-6. Dopo un primo periodo a trazione vodese, in quello centrale i Lions hanno messo due marce in più e poco prima della seconda pausa ha siglato due reti con Lammikko e Rohrer nel giro di 51». Un uno-due che ha decisamente tagliato le gambe agli ospiti, colpiti nel finale di partita pure dal gol a porta vuota di Sigrist.

Swisstxt