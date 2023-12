Michael Fora Keystone

Euro Hockey Tour, in programma a Zurigo dal 14 al 17 dicembre.

Patrick Fischer ha deciso di fare affidamento su una rosa di grande esperienza per tentare di onorare al meglio gli Swiss Ice Hockey Games, secondo appuntamento dell’ Torna nel roster Michael Fora, che era assente un mese fa in Finlandia, mentre è stato confermato l’altro ticinese Dario Simion. Dalle compagini ticinesi è stato chiamato il solo bianconero Calvin Thuerkauf, ovvero l’attuale top scorer della National League. L'head coach potrà contare su Patrick Schoeb e Thierry Paterlini in qualità di assistenti.

Swisstxt