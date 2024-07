L'attaccante Ti-Press

allenamento riservato ai giocatori di meno di 25 anni che tra il 22 e il 26 luglio darà il via a Davos alla stagione 2024-25 della Svizzera.

Patrick Fischer ha convocato tre ticinesi per il Prospect Camp, campo d’ Si tratta degli attaccanti Lorenzo Canonica, del Lugano, e Attilio Biasca, in forza allo Zugo, e del difensore del Langnau Brian Zanetti. Nel gruppo di 34 ragazzi, 17 dei quali non hanno ancora mai giocato con la Nazionale maggiore, ci sono due altri bianconeri, David Aebischer e Leandro Hausheer, e i biancoblù Dario Wüethrich e Miles Müeller.

