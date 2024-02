Patrick Fischer KEY

Nove uscite stagionali sul prestigioso palcoscenico dell'Euro Hockey Tour, nove sconfitte.

Al termine della tappa svedese, coach Patrick Fischer ha pubblicamente espresso il suo malcontento. «Sono deluso e frustrato, dobbiamo trovare il modo di fare nostri i match di questo tipo. Vero, il nostro bacino non è così ampio come quello di altre squadre, ma ciò non significa che il roster attuale non sia in grado di vincere». Sul piano dell'attitudine, tuttavia, nulla da ridire: «I ragazzi si sono battuti incredibilmente bene per tutta la settimana, anche se con responsabilità diverse rispetto al campionato».

Swisstxt