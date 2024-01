Gianinazzi freshfocus

Dopo la pausa per la Coppa Spengler, il Lugano torna sul ghiaccio contro il Davos vincitore del torneo.

I bianconeri nei 10 giorni passati senza campionato non sono riusciti a recuperare nessuno degli assenti di lungo corso.

Coach Gianinazzi non potrà contare sui degenti di lunga data, mentre il dato per rientrante Ruotsalainen dovrà stare ancora ai box per il problema agli addominali.

Per la sfida di martedì a Davos, il reparto offensivo sarà completato come nel finale di 2023 da LaLeggia. Assenti ieri in allenamento ma arruolabili invece sono Arcobello e Joly.

Un reparto, quello offensivo, che aspetta anche Kempe, non ancora liberato dalla sua attuale squadra, il Lulea.

Gianinazzi non cerca scuse

«Non ci aspettavamo che rientrasse qualcuno subito – ha commentato Luca Gianinazzi – Con il gruppo che abbiamo però siamo consapevoli che possiamo comunque andare a fare risultato».

I gialloblù arrivano da tre partite in pochi giorni, un vantaggio? «Da una parte si, dall'altra avranno più ritmo. Sarà fondamentale essere pronti da subito», ha concluso il coach.

Swisstxt