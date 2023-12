Ginevra freshfocus

Tutto facile per il Ginevra nel match d'andata dei quarti di finale di Champions Hockey League, che si è imposto sui Vaexjoe Lakers per 4-1.

Le Aquile hanno di fatto ipotecato la semifinale già nel primo periodo, quando sono andate a segno in tre occasioni con Filppula, Berni e Richard. Per gli uomini di Cadieux poi si è unicamente trattato di mantenere il vantaggio, addolcito ulteriormente da Praplan. Sfida più difficile per il Rapperswil, che è però riuscito a superare il Vitkovice Ridera per 2-1. Le sorti delle due compagini si decideranno martedì prossimo nel match di ritorno.

Swisstxt