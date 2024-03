ZSC Ti-Press

Le HCAP Girls non potranno lottare per il titolo di Women's League.

Fatale il ko con le ZSC Lions, che grazie al 3-0 in gara-4 hanno vinto la semifinale per 3-1. All'atto conclusivo le zurighesi affronteranno il Berna, mentre le ticinesi sfideranno il Neuchatel in una partita per il 3o posto. Alla BiascArena le leventinesi non sono riuscite a sfruttare 5 powerplay, per le ospiti hanno segnato Baechler in 5c4 e Marti e Leemann negli ultimi minuti. Nel girone di piazzamento le Ladies Lugano hanno dato forfait contro il Friborgo per mancanza di un numero sufficiente di giocatrici.

Swisstxt