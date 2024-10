La festa è dell'Ambrì Ti-Press

Sorpresi da un Lugano arrembante e che ha avuto subito le prime grosse occasioni, i biancoblù sono passati in vantaggio al 9' con Kubalik in powerplay.

Swisstxt

Immediato il pareggio di Marco Mueller dopo un disco non trattenuto da Senn su cui si sono avventati Carr e Joly. Il periodo centrale, più chiuso e frastagliato, si è aperto con il palo di Fazzini e chiuso con quello di Maillet. Nel terzo, a cavallo del sigillo di De Luca, è stato annullato un gol per parte per fuorigioco. Con Schlegel richiamato in panchina per l'assalto finale, Buergler e Pestoni si sono resi protagonisti di due clamorosi errori.

Swisstxt