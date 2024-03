DS

In studio alla Domenica Sportiva, il GM del Lugano Domenichelli ha parlato anche di mercato.

Molti i giocatori che non saranno più in bianconero, tra questi anche Granlund: «Non resterà con noi per due motivi: uno è che non sappiamo cosa sarà di Thuerkauf. E poi abbiamo deciso che ci servirà un centro». Già certi gli addii di Tennyson, Quenneville e Kempe, in bilico resta la posizione di Ruotsalainen malgrado il contratto: «Ci aspettavamo più punti da lui, dovremo discutere del suo futuro». In dubbio anche LaLeggia: «Dopo Natale non ha più trovato posto. Parleremo con lui e con Gianinazzi di questo».

