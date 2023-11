Fermate Ti-Press

s League della Gottardo Arena, dove la capolista si è imposta con un chiaro 5-2.

Lo Zurigo non ha lasciato scampo alle HCAP Girls nella sfida di Women’ Le biancoblù sono rimaste in partita fin quasi a metà del secondo periodo, quando erano ancora sotto di un solo gol, ma poi le ospiti hanno fatto la differenza. Gianettoni e compagne sono così rimaste al terzo posto in classifica con 24 punti, mentre le Ladies Lugano sono settime con 12.

Swisstxt