Heim Ti-Press

Era praticamente una formalità ed ora è arrivata anche la conferma ufficiale: André Heim tornerà a vestire la maglia dell'Ambrì.

Girato in un primo momento in AHL dai St.Louis Blues, il 25enne era stato rilasciato dalla franchigia NHL nella giornata di mercoledì. Passate le 24 ore necessarie per rendere effettivo il taglio, è arrivato il comunicato del club biancoblù, con cui il centro aveva ancora un contratto in essere fino al termine della stagione 2024-25. Arrivato alla Gottardo Arena nel 2021, Heim ha disputato 97 match con i leventinesi, realizzando 61 punti.

Swisstxt