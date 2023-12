Per due stagioni a Kloten freshfocus

Il primo rinforzo dell'Ambrì alla Coppa Spengler è Peter Mueller, che raggiungerà da subito la squadra e si allenerà in Leventina così da preparare il torneo grigionese.

Fresco di rescissione contrattuale con il Vitkovice, lo statunitense in carriera ha disputato 297 partite (63 gol e 97 assist) in NHL con le maglie di Phoenix, Colorado e Florida. L'attaccante ha inoltre difeso i colori del Kloten, racimolando 36 reti e 31 passaggi decisivi in 98 presenze. Nelle ultime sette stagioni ha invece giocato in Cechia, nel Kometa Brno e appunto nel Vitkovice.

