Se ad Ambrì Cereda ha concesso una giornata libera ai suoi giocatori alla vigilia del derby, a Lugano Gianinazzi, sempre privo degli infortunati Marco Mueller, Canonica e Walker, ha fatto lavorare i suoi a pieno regime.

Da quanto visto sul ghiaccio il coach bianconero sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione, con Schlegel in porta, Koskinen in tribuna e LaLeggia in difesa. L'unico dubbio riguarda le condizioni di Patry, che ha abbandonato l'allenamento dopo pochi minuti e che potrebbe essere sostituito al centro del quarto blocco da Gerber.

