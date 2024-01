Heed freshfocus

In vista della trasferta a Rapperswil di venerdì sera, l'Ambrì potrebbe ritrovare Tim Heed.

Uscito acciaccato dalla Coppa Spengler e assente alla ripresa del campionato contro lo Zurigo, il difensore svedese ha ripreso ad allenarsi normalmente con i compagni.

Incerta invece la presenza di Inti Pestoni, ammalato, mentre non ci sarà sicuramente Simone Terraneo, non ancora rientrato dai Mondiali Under 20.

Swisstxt