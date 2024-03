Festa

Notte da tinte rossocrociate in NHL.

Swisstxt

Nico Hischier è stato il protagonista nel successo dei suoi Devils per 6-3 sui Maple Leafs, venendo eletto prima stella dell’incontro in virtù del gol e dei due assist forniti. Oltre al capitano è finito a referto pure Timo Meier, con una rete e un assist. Gloria anche per Roman Josi, a sua volta nominato migliore in pista. Per il difensore a fare la differenza è stato soprattutto il gol che all’overtime ha deciso per 5-4 la sfida tra i Predators e i Golden Knights. Un assist per Philipp Kurashev nella vittoria dei suoi Blackhawks.

Swisstxt