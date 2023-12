Nico Hischier KEY

Hischier continua a essere un giocatore determinante per i Devils.

Nel successo di New Jersey per 6-3 contro i Blue Jackets, il 24enne ha contribuito con un gol, il settimo di questa stagione, e un assist, toccando l’apice dei 300 punti in 398 partite di regular season. Buona prestazione anche di Niederreiter, a segno nel successo per 6-2 dei Winnipeg Jets contro Colorado. Dal canto loro, Josi e Fiala sono saliti a pari merito a quota 27 nella classifica marcatori svizzeri grazie a un assist. I Predators hanno battuto Washington per 3-1 mentre i Kings hanno vinto per 3-2 ai rigori contro Seattle.

Swisstxt