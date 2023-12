KEY

I Devils hanno vinto e lo hanno fatto anche grazie alla doppietta di Hischier.

Il capitano della franchigia di New Jersey, che nella notte ha superato le 400 presenze in NHL, si è messo in luce nel successo per 4-2 nella trasferta sul ghiaccio dei Calgary Flames. Non sono bastati i due assist di Fiala per continuare la striscia da primato dei Kings fuori casa. Dopo aver inanellato 11 successi consecutivi, Los Angeles è stato sconfitto in trasferta all'overtime dai NY Islanders 3-2. Infine Josi è stato battuto nettamente da Auston Matthews e compagni nella vittoria dei Maple Leafs per 4-0.

Swisstxt