Stella

Nico Hischier torna a brillare e i Devils a vincere.

New Jersey ha infatti superato per 4-1 i Columbus Blue Jackets di Elvis Merzlikins ritrovando il successo dopo due ko di fila anche grazie al rossocrociato, autore del 3-1 e premiato successivamente come prima stella dell’incontro. Per il capitano della franchigia di Newark è la 12a rete in stagione. Non ha invece trovato punti Timo Meier. L’unico altro elvetico impegnato nella notte è stato Philipp Kurashev, che ha potuto festeggiare la vittoria dei suoi Chicago Blackhawks all’overtime per 4-3 sui New York Islanders.

Swisstxt