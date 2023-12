E fanno quattro su quattro Ti-Press

egemonia delle HCAP Girls.

Nemmeno il quarto derby stagionale è riuscito a interrompere l’ A meno di cinque giorni dall’ultima stracantonale, le biancoblù hanno espugnato la Cornèr Arena imponendosi 7-2 sulle Ladies Lugano. Il match è stato incanalato su binari favorevoli per le leventinesi da Theresa Knuston, che ha firmato quattro reti. Ad addolcire la pillola per le padrone di casa è invece stata Kelly Babstock, autrice di una doppietta. La compagine di Benjamin Rogger ha consolidato il terzo posto in classifica, mentre le bianconere non sono riuscite a scansarsi dai bassifondi.

