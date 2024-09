Nick Meile KEY

accordo per due stagioni (fino al 2026) con il giovane Nick Meile.

Swisstxt

Il Lugano ha annunciato di aver trovato l’ In carriera il difensore classe 2004 ha vestito in 15 occasioni la maglia del Berna in NL, in 42 (un gol e due assist) quelle di Langenthal e Basilea in SL e ha disputato tre Mondiali U20 e uno U18 con la Svizzera.

Swisstxt