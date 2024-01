Matteo Nodari festeggia freshfocus

Il Kloten ha chiuso alla grande il weekend di derby contro lo Zurigo.

Dopo la vittoria di sabato in trasferta, gli Aviatori hanno fatto valere il fattore casalingo imponendosi per 3-1. Grazie ai 6 punti incamerati in due giorni, Nodari e compagni si sono portati a -3 dal 12o posto del Rapperswil. A decidere la sfida della stimo arena ci hanno pensato Morley in shorthand e Loosli. Il gol di Geering al 56' ha animato un finale di partita in cui è arrivato pure il punto a porta vuota del top scorer Simic. Il Langnau ha invece accorciato sull'Ambrì battendo i Lakers 4-2.

