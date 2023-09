Il Lugano batte in rimonta l'Ajoie Keystone

Il Lugano ha trovato la prima vittoria stagionale alla Cornèr Arena.

I bianconeri hanno infatti battuto in rimonta per 4-2 l’Ajoie, conquistando la seconda gioia su tre partite disputate. La squadra di Gianinazzi è scesa sul ghiaccio imprimendo un buon ritmo di gioco, ma a passare in vantaggio sono stati gli ospiti dopo 17" dall'inizio del secondo tempo con Kohler.

A riportare sulla retta via i bianconeri ci ha pensato Granlund che ha mandato in rete LaLeggia e Fazzini.

Al rientro dalla seconda sirena sono andati in gol Peltonen e Cormier, chiudendo la contesa.

L'Ambrì cade per la prima volta in stagione

Il Friborgo, che ha fatto sempre corsa in testa, ha espugnato la Gottardo Arena per 3-2, risultato maturato nei primi due tempi e conservato nonostante l'assalto a 6 contro 4 dei biancoblù nel finale.

Partiti ancora una volta con il freno a mano tirato, anche a causa di tre penalità incassate nei primi 8', i leventinesi hanno subito la prima rete di serata al 10', firmata da Mottet.

Nel 2o periodo Grassi e compagni hanno impedito ai burgundi di scappare, rispondendo con Spacek e Kostner ai punti di De la Rose e Bertshcy.

Swisstxt