Da rivale a compagno di squadra KEY

Il Lugano ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante ceco Jiri Sekac, che ha firmato un contratto di due anni.

Swisstxt

Il 31enne ha giocato 163 partite in NL, condite da 52 reti e 68 assist, con la maglia del Losanna, con il quale ha raggiunto la finale dei playoff. In carriera Sekac ha disputato anche 409 incontri in KHL (101 gol e 34 assist), vincendo il titolo con Bars Kazan e Avangard Omsk, e 115 match in NHL (10 reti e 19 assist).

«Jiri è un giocatore forte sul piano atletico e sa fare bene sia nella fase difensiva sia in quella offensiva», ha detto il DS dell'HCL Hnat Domenichelli.

Swisstxt