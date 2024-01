Joly Keystone

Il Lugano ha fatto suo il primo round della doppia sfida del weekend contro il Berna.

Alla PostFinance Arena i bianconeri si sono imposti 3-2 trascinati da Joly, autore di una doppietta. Con Carr rientrato prima del previsto e tornato in prima linea, il numero 88 ha aperto le marcature dopo meno di 4' e ha raddoppiato al 37' con un bel coast to coast. Tra le due reti LaLeggia ha colpito prima un palo e poi l'asta. Nel 3o tempo gli Orsi si sono riportati sotto due volte in 5c4, prima con Knight e poi con Luoto che ha risposto al 3-1 di Wolf, ma non hanno completato la rimonta grazie all'ottimo Schlegel.

Swisstxt