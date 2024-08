Quinta stagione da bianconero freshfocus

Innsbruck alla Cornèr Arena.

Swisstxt

E' un Lugano sul velluto quello che ha affrontato e battuto 6-2 l’ Nella quarta amichevole disputata nella preaseason Gianinazzi ha mantenuto intatte le prime due linee e il vento dell’incontro ha soffiato subito nelle vele dei bianconeri, capaci di trovare il gol in quattro occasioni in 25'. L’unico passaggio a vuoto si è registrato tra il 33’14» e il 41’17», i due momenti in cui i tirolesi hanno bucato Schlegel. Sugli scudi la prestazione di Carr, autore di una tripletta, mentre la via del gol è stata trovata anche dai due Mueller e da Cormier.

Swisstxt