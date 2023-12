Hazen Just Pictures

Il Team Canada ha iniziato alla grande la Coppa Spengler, sconfiggendo con un netto 4-0 il Froelunda nel primo match del Gruppo Cattini.

Ai nordamericani, dopo un breve periodo iniziale di assestamento, sono bastate due reti ravvicinate per tempo nei primi due periodi per superare gli svedesi, complice anche l’encomiabile prestazione tra i pali di Dell. In pista con i bianconeri Joly, LaLeggia e Quenneville (un assist), i canadesi hanno potuto contare su una grande prestazione di Hazen, che dopo il punto iniziale di Smith ha brillato con una doppietta e un assist a Knight.

