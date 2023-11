Schroeder ha firmato una doppietta KEY

Il Rapperswil può pensare seriamente ai quarti di finale di CHL.

Nell’andata degli ottavi i sangallesi hanno sconfitto 4-1 in casa l’Adler Mannheim e settimana prossima in Germania potranno dunque gestire tre reti di vantaggio. I Lakers hanno aperto le marcature con Schroeder e poi, dopo aver incassato il momentaneo 1-1, hanno fatto la differenza grazie a Wetter, alla seconda segnatura dello statunitense e a Frk. Battuto 5-3 dal Fäerjestad alla Tissot Arena, il Bienne per superare gli ottavi dovrà compiere una vera e propria impresa in Svezia. Di Rajala, Brunner e Yakovenko le reti bernesi.

