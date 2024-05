Arriva dall'Ajoie Imago

ingaggio del difensore svizzero-canadese Jesse Zgraggen per le prossime due stagioni.



L’Ambrì ha ufficializzato l’ Per il 31enne si tratta di un ritorno: giunto in Leventina nella stagione 2014-15, ha collezionato un totale di 196 presenze in 4 campionati in maglia biancoblù. Zgraggen, vincitore di una Coppa Svizzera e di un titolo nazionale con lo Zugo, in carriera ha disputato 498 partite in National League (17 gol e 68 assist) con i colori di HCAP, Zugo, Davos, Berna e Ajoie.

