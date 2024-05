Zwerger Imago

L'Austria ci crede.

Nel loro penultimo impegno nel Gruppo A di Praga Zwerger e soci hanno superato con un netto 4-1 la Norvegia scavalcando la Finlandia (una partita in meno) al 4o posto in classifica. Oltre alla doppietta di uno scatenato Schneider (ex Bienne), nel poker rifilato ai nordici brilla anche la seconda rete a questo Mondiale dell'attaccante dell'Ambrì. Nel Gruppo B di Ostrava invece da segnalare il roboante 10-1 con cui gli USA hanno travolto il Kazakistan grazie alla tripletta di Tkachuk con ben 3 reti in powerplay.

