Storico

Roman Josi è sempre più nella storia dei Nashville Predators.

Anche se il suo gol e il suo assist non sono bastati a evitare la sconfitta ai suoi per 3-2 per mano degli Arizona Coyotes, dal punto di vista statistico il bernese è diventato il difensore più prolifico di sempre e il terzo giocatore in assoluto della franchigia del Tennessee.

Ha invece sia segnato che festeggiato una vittoria Kevin Fiala nel successo per 2-1 dei suoi Kings sui Rangers. Hanno vinto pure Nino Niederreiter (un assist) con i Jets e Pius Suter con i Canucks, mentre hanno perso malamente i Devils di Hischier e Meier.

Swisstxt