In un momento di straordinaria forma, Josi ha trascinato con una doppietta i suoi Nashville Predators alla vittoria per 4-1 contro i Seattle Kraken.

Il difensore ha collezionato 18 punti nelle ultime 13 partite, contribuendo all’ottimo momento della sua squadra, che da un mese conquista almeno un punto a partita.

Anche Moser e Fiala hanno potuto gioire per una rete. Se il difensore degli Arizona Coyotes ha potuto festeggiare anche la vittoria per 4-1 sui New Jersey Devils, l’attaccante dei Los Angeles Kings si è dovuto arrendere per 4-1 ai Dallas Stars.

